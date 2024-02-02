Пьяный водитель не справился с управлением и сбил молодого парня, который стоял на обочине. Пенсионеру вынесли приговор.

Пьяный водитель не справился с управлением и сбил молодого парня, который стоял на обочине. Пенсионеру вынесли приговор.

Русско-Полянский районный суд вынес приговор в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное оставлением места ДТП».

Инцидент произошел в конце марта прошлого года. Пенсионер сел за руль автомобиля «Лада-Приора» под воздействием алкогольных напитков и двинулся в сторону Омска. Но, не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения и сбил 23-летнего парня, который в это время со своими друзьями стоял возле их машины на обочине.

Молодой человек получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Спустя две недели после произошедшего он скончался.

Сам виновник ДТП после аварии не стал дожидаться приезда сотрудников ГИБДД и скрылся с места, оставив свой автомобиль.

– Вину в совершении преступления он признал частично, отрицая факт нахождения в состоянии опьянения. С учетом позиции прокурора Русско-Полянского района, поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, суд назначил водителю наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также пенсионера лишили водительских прав на два года. Кроме того, он должен будет выплатить жене погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.