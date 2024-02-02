Омск-Информ
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·Происшествия

Информация оказалась ложной. В безопасности пассажиров и сотрудников убедились саперы.
Сегодня утром правоохранители получили анонимное сообщение об угрозе безопасности Омского аэропорта. Людей эвакуировали, а здание оцепили. На место вызвали бригаду саперов.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, уже в 10:02 все оперативные мероприятия завершены. Никаких угроз не обнаружено.
Аэропорт уже вернулся к обычной работе. По данным онлайн-табло, из-за этого происшествия несколько рейсов сегодня утром задержали. Отставание от расписания составило около 30 минут.
·Происшествия

Информация оказалась ложной. В безопасности пассажиров и сотрудников убедились саперы.
Сегодня утром правоохранители получили анонимное сообщение об угрозе безопасности Омского аэропорта. Людей эвакуировали, а здание оцепили. На место вызвали бригаду саперов.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, уже в 10:02 все оперативные мероприятия завершены. Никаких угроз не обнаружено.
Аэропорт уже вернулся к обычной работе. По данным онлайн-табло, из-за этого происшествия несколько рейсов сегодня утром задержали. Отставание от расписания составило около 30 минут.