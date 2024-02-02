Об открытии сообщает официальный сайт сети магазинов цифровой и бытовой техники.

Об открытии сообщает официальный сайт сети магазинов цифровой и бытовой техники.

В здании бывшего гипермаркета OBI на улице Лукашевича открылся магазин-склад DNS. Эту новость сообщает официальный сайт DNS.

Отмечается, что расположение нового технопоинта очень удобное, а площадь здания составляет более 15 тыс. кв. метров.

Жители соседних домов говорят о том, что заметили сотрудников в магазине, но часть помещений еще пуста. Возможно, на склад завезли не все товары. Да и традиционных шариков, возвещающих об открытии, перед входом нет.

Напомним, что строительный гипермаркет OBI закрылся в конце августа прошлого года. Практически сразу же стало известно, что на этом месте откроется DNS.