Омск-Информ
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·Происшествия

На улице 10-я Чередовая сегодня утром на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу.

Сегодня в восьмом часу утра на улице 10-я Чередовая в районе одноименной остановки сбили 12-летнюю девочку, которая, вероятно, шла в школу.

Девочка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила 44-летняя женщина на «КИА».

Школьнице понадобилась медицинская помощь, а полицейские начали проверку.

·Происшествия

На улице 10-я Чередовая сегодня утром на «зебре» сбили 12-летнюю школьницу.

Сегодня в восьмом часу утра на улице 10-я Чередовая в районе одноименной остановки сбили 12-летнюю девочку, которая, вероятно, шла в школу.

Девочка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбила 44-летняя женщина на «КИА».

Школьнице понадобилась медицинская помощь, а полицейские начали проверку.