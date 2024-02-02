Омские баскетболистки были близки к тому, чтобы переломить неудачно складывающийся матч против БК «Самара». Но случилось очередное поражение.

Омские баскетболистки были близки к тому, чтобы переломить неудачно складывающийся матч против БК «Самара». Но случилось очередное поражение.

Накануне омский «Нефтяник-Титан» играл в Самаре против одноименной команды. На этот матч «волчицы» вышли в усеченном составе. В заявке на матч было всего 10 игроков, в том числе юная Елена Староверова. А по ходу первой половины травму получила Арсения Матвеева, которая неудачно приземлилась на паркет и подвернула ногу. Поэтому количество замен было крайне ограничено.

«Нефтяник» начал матч не слишком удачно. Уже по ходу первой четверти преимущество хозяек доходило до 12 очков. Но вторая четверть получилась для омичек очень качественной. Они ликвидировали отставание и несколько раз подбирались к соперницам на расстояние одного очка. Однако выйти вперед так ни разу не удалось.

А вот после большого перерыва задор «Нефтяника-Титана» куда-то улетучился. Хозяйки площадки снова ушли в отрыв и уверенно довели матч до победы. Окончательный счет игры 82:66 в пользу БК «Самара». Самыми результативными у «Нефтяника-Титана» стали Анна Пачурина, набравшая 18 очков, и Дарья Левченко, в активе которой 16 результативных баллов.

Это поражение стало для омской команды 11-м в 12 последних матчах. «Волчицы» все дальше отстают от восьмого места. Следующий матч «Нефтяник-Титан» проведет дома. 15 февраля омички принимают московский МБА.