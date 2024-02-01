Марина Степанова обвинялась по статьям «Коммерческий подкуп» и «Получение взятки». Она прославилась взяткой в виде шубы из соболя.

Марина Степанова обвинялась по статьям «Коммерческий подкуп» и «Получение взятки». Она прославилась взяткой в виде шубы из соболя.

Омский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе на приговор бывшему руководителю Фонда капитального ремонта Омской области, экс-замминистру энергетики и ЖКК региона Марине Степановой. Она обвинялась по статьям «Коммерческий подкуп» и «Получение взятки».

В середине ноября прошлого года Куйбышевский районный суд Омск приговорил бывшую чиновницу к 8 годам лишения свободы, штрафу в размере 22 млн рублей, а также запретил в течение четырех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, работать в органах местного самоуправления, а также вести деятельность, связанную с выполнением таких полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере ЖКХ.

Адвокаты Степановой оспорили приговор в апелляционной инстанции. Областной суд частично удовлетворил их жалобу, сократив срок заключения до 7 лет 6 месяцев. Штраф оставлен прежним – 22 миллиона. Запрет на определенную деятельность снизили с 4 до 3 лет.

Марина Степанова обвинялась в том, что с 2020 по 2021 годы, будучи руководителем Фонда капремонта, получала «откаты» за своевременную оплату заключенных контрактов по ремонту в многоквартирных домах и общее покровительство. Общая сумма взяток составила 7,5 млн рублей. Деньги бывшая чиновница не брала – в качестве взяток в уголовном деле фигурировали аренда квартиры, место на парковке, обучение супруга Степановой в уральском вузе, а также дорогой ноутбук и соболья шуба.

В 2021 году, уже занимая пост заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса, Степанова, по версии следствия, получила от руководителя строительной фирмы взятку в размере 104 тыс. рублей за покровительство.