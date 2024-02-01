Омск-Информ
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·Авто

В ГИБДД поступили новые служебные автомобили марки «Хавал». Некоторые из них уже ездят по городским улицам.
Автопарк Госавтоинспекции Омской области пополнился новыми машинами. Теперь полицейские смогут ездить на новых китайских «Хавалах». Транспортные средства были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
– Часть транспортных средств уже сегодня выйдет на дежурство, – рассказали в ГИБДД.
Каждый автомобиль оснащен системами трехканальных регистраторов, громкоговорящих устройств и радиостанциями.
·Авто

В ГИБДД поступили новые служебные автомобили марки «Хавал». Некоторые из них уже ездят по городским улицам.
Автопарк Госавтоинспекции Омской области пополнился новыми машинами. Теперь полицейские смогут ездить на новых китайских «Хавалах». Транспортные средства были приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
– Часть транспортных средств уже сегодня выйдет на дежурство, – рассказали в ГИБДД.
Каждый автомобиль оснащен системами трехканальных регистраторов, громкоговорящих устройств и радиостанциями.