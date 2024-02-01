Омск-Информ
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·Общество

Соответствующий закон приняли в Госдуме. Регионы получили возможность контролировать деятельность подобных заведений.
Депутаты Госдумы приняли закон о запрете «наливаек». Теперь местные власти могут ограничивать продажу слабоалкогльных напитков в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением в этом случае станут только рестораны.
– Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать требования о продаже алкоголя в ресторанах, барах и кафе.
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·Общество

Соответствующий закон приняли в Госдуме. Регионы получили возможность контролировать деятельность подобных заведений.
Депутаты Госдумы приняли закон о запрете «наливаек». Теперь местные власти могут ограничивать продажу слабоалкогльных напитков в точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением в этом случае станут только рестораны.
– Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать требования о продаже алкоголя в ресторанах, барах и кафе.
1155