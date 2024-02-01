Рекомендуемые размеры окладов изменились у медицинских и фармацевтических работников, а также у руководителей структурных подразделений.
Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич подписал указ, согласно которому с сегодняшнего дня, 1 февраля, меняются размеры окладов медицинских и фармацевтических работников.
Так, у персонала первого уровня оклады составят 13 700 рублей. Оклады среднего персонала в зависимости от квалификационного уровня (всего их пять) теперь составляют от 14 200 до 16 900 рублей. Оклады врачей и провизоров (четыре квалификационных уровня) – от 24 300 до 28 900. Руководителям структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) также положены более высокие оклады: 1 квалификационный уровень в бюджетных и автономных учреждениях – 32 тыс. рублей, 2 уровень – 35 500 рублей. В казенных учреждениях оклад руководителей первого уровня теперь составляет 36 700 рублей.