Петра Мартемьянова не стало на 74-м году жизни. Среди фанатов он был известен под прозвищем Буденовец.

Петра Мартемьянова не стало на 74-м году жизни. Среди фанатов он был известен под прозвищем Буденовец.

В Черлаке скончался один из самых известных болельщиков хоккейного клуба «Авангард» Петр Мартемьянов. Его не стало на 74-м году жизни, сообщили в клубе. Среди фанатов мужчина был известен под прозвищем Буденовец, потому что посещал игры в шапке-буденовке.

– Буквально полтора года назад Антон Белов привозил чете болельщиков абонементы на новую Арену – и они вместе с нами открывали ее. В декабре 2022 года не стало Софьи Мартемьяновой, а сегодня и Буденовец присоединился к небесному фан-сектору, – отметили в «Авангарде».

Редакция РИА «Омск-информ» приносит соболезнования близким и знакомым Петра Мартемьянова.