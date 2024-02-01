Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина пришел в «Пятерочку» и украл три упаковки шоколадок. Теперь его ищет полиция.

Омские полицейские ищут мужчину в светлой куртке, который пришел в магазин и украл три упаковки молочного шоколада Milka.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка» на улице Красный Путь. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, сумма причиненного ущерба составила 3 тыс. рублей.

Омичей, которые узнали мужчину или что-то знают о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-923-035-17-00 или 102.

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·Происшествия

Мужчина пришел в «Пятерочку» и украл три упаковки шоколадок. Теперь его ищет полиция.

Омские полицейские ищут мужчину в светлой куртке, который пришел в магазин и украл три упаковки молочного шоколада Milka.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка» на улице Красный Путь. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, сумма причиненного ущерба составила 3 тыс. рублей.

Омичей, которые узнали мужчину или что-то знают о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-923-035-17-00 или 102.

1057