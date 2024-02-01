Омск-Информ
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·Общество

Директором стал Вадим Филонов, руководивший похожим предприятием в ДНР.
По данным ЕГРЮЛ, 31 января в Омской области зарегистрировали ООО «Омский региональный экологический оператор». Учредителями значатся «Агентство развития и инвестиций Омской области» и «Российский экологический оператор».
Основной вид деятельности «Омского регионального экологического оператора» – сбор неопасных отходов. Организация также может заниматься обработкой и утилизацией неопасных отходов.
Генеральным директором назначили Вадима Филонова, бывшего врио директора государственного унитарного предприятия ДНР с той же специализацией. Речь идет о «Логистическом центре».
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·Общество

Директором стал Вадим Филонов, руководивший похожим предприятием в ДНР.
По данным ЕГРЮЛ, 31 января в Омской области зарегистрировали ООО «Омский региональный экологический оператор». Учредителями значатся «Агентство развития и инвестиций Омской области» и «Российский экологический оператор».
Основной вид деятельности «Омского регионального экологического оператора» – сбор неопасных отходов. Организация также может заниматься обработкой и утилизацией неопасных отходов.
Генеральным директором назначили Вадима Филонова, бывшего врио директора государственного унитарного предприятия ДНР с той же специализацией. Речь идет о «Логистическом центре».
1757