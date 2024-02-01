Женщине написал ее психолог и предложил купить курс по приятной цене. Она не думала и сразу же перевела деньги. Но психологом оказались мошенники.

Женщине написал ее психолог и предложил купить курс по приятной цене. Она не думала и сразу же перевела деньги. Но психологом оказались мошенники.

В полицию обратилась 42-летняя омичка, работающая хирургом-стоматологом в одном из медицинских центров. Она рассказала, что стала жертвой обмана и лишилась 23 тыс. рублей.

Оказалось, что женщина занимается с психологом онлайн в терапевтической группе. В одном из мессенджеров она получила от него сообщение с предложением приобрести курс за 13 тыс. рублей, а это в два раза ниже обычной стоимости. Врача сразу же заинтересовала эта стоимость, и позже омичка перевела деньги на указанную банковскую карту. После этого поступило еще одно предложение – купить второй курс, но уже за 10 тыс. рублей. Женщина вновь повторила перевод.

То, что женщина-врач стала жертвой жуликов, выяснилось, когда она встретилась со своим психологом. Тот рассказал, что его страницу взломали, а его клиентов обманывают.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».