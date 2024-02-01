Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он находится на первом этаже дома № 66 на проспекте Маркса. Срок окупаемости бизнеса составит 10 лет. 
В Омске выставили на продажу готовый арендный бизнес с супермаркетом «Магнит». Он находится на первом этаже дома № 66 на проспекте Маркса. Общая площадь помещений составляет 788 кв. м. 
– Продается готовый арендный бизнес с действующим федеральным арендатором. Торговое помещение на 1-м этаже плюс склад в подвале. Пять oтдeльных вxoдов на 1-й этаж плюс два входа в пoдвал. Выдeлeнная зoна погрузки-разгрузки тoвapа, узаконенная aвтомобильная стоянка вдоль дopoги, – говорится в объявлении.
Купить бизнес можно за 84 млн рублей. При этом срок окупаемости составит 10 лет. О причинах продажи не сообщается.
·Экономика/Бизнес

Он находится на первом этаже дома № 66 на проспекте Маркса. Срок окупаемости бизнеса составит 10 лет. 
В Омске выставили на продажу готовый арендный бизнес с супермаркетом «Магнит». Он находится на первом этаже дома № 66 на проспекте Маркса. Общая площадь помещений составляет 788 кв. м. 
– Продается готовый арендный бизнес с действующим федеральным арендатором. Торговое помещение на 1-м этаже плюс склад в подвале. Пять oтдeльных вxoдов на 1-й этаж плюс два входа в пoдвал. Выдeлeнная зoна погрузки-разгрузки тoвapа, узаконенная aвтомобильная стоянка вдоль дopoги, – говорится в объявлении.
Купить бизнес можно за 84 млн рублей. При этом срок окупаемости составит 10 лет. О причинах продажи не сообщается.