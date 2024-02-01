Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину поймали с поличным и нашли у него полкилограмма наркотиков, которые он продавал. Теперь ему грозит немаленький срок.

В лесах Омской области с поличным поймали очередного наркокурьера. Им оказался 36-летний омич. У мужчины нашли эфедрон массой 487 граммов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, омич получал партии криминального товара, фасовал и распространял, делая закладки. По словам мужчины, такой способ работы мог обеспечить ему высокий заработок, а наркотики предназначались только для личного потребления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, омича уже заключили под стражу.

·Происшествия

Мужчину поймали с поличным и нашли у него полкилограмма наркотиков, которые он продавал. Теперь ему грозит немаленький срок.

В лесах Омской области с поличным поймали очередного наркокурьера. Им оказался 36-летний омич. У мужчины нашли эфедрон массой 487 граммов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, омич получал партии криминального товара, фасовал и распространял, делая закладки. По словам мужчины, такой способ работы мог обеспечить ему высокий заработок, а наркотики предназначались только для личного потребления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, омича уже заключили под стражу.