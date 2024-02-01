Мужчину поймали с поличным и нашли у него полкилограмма наркотиков, которые он продавал. Теперь ему грозит немаленький срок.

Мужчину поймали с поличным и нашли у него полкилограмма наркотиков, которые он продавал. Теперь ему грозит немаленький срок.

В лесах Омской области с поличным поймали очередного наркокурьера. Им оказался 36-летний омич. У мужчины нашли эфедрон массой 487 граммов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, омич получал партии криминального товара, фасовал и распространял, делая закладки. По словам мужчины, такой способ работы мог обеспечить ему высокий заработок, а наркотики предназначались только для личного потребления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, омича уже заключили под стражу.