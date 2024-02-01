Жители улицы Полетная вскоре забудут о неприятностях с водоснабжением: в феврале произойдет переподключение потребителей на новую сеть.

Жители улицы Полетная вскоре забудут о неприятностях с водоснабжением: в феврале произойдет переподключение потребителей на новую сеть.

Жителям нескольких домов на улице Полетная вода подавалась по ведомственному трубопроводу, который не обслуживался коммунальным предприятием. Затем произошло повреждение на трубопроводе, которое из-за отсутствия собственника трубопровода, никто не устранял. В начале года специалисты омского водоканал приступили к строительству новых водопроводных сетей, которые обеспечат надежное водоснабжение потребителей. Жители улицы Полетная в Октябрьском округе Омска скоро забудут о неприятностях с водой.

- Были обращения жителей и в адрес омского водоканала. Но мы не можем проводить работы на коммунальной инфраструктуре, которая не передана предприятию. Со своей стороны, обеспечивали потребителям улицы Полетная подвоз воды и параллельно приступили к работам. В 2023 году расчистили местность и подъездные пути, согласовали трассу нового водопровода. С января приступили к строительству. - Отметил заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.

Новый полиэтиленовый трубопровод диаметром 63 мм проложен методом горизонтально-направленного бурения. Технология позволяет производить работы в том числе в умеренно морозные температуры воздуха закрытым способом. Протяженность новой трассы составила 350 метров. В феврале текущего года специалисты водоканала проведут переподключение потребителей на новую сеть.