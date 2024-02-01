По нацпроекту «Образование» обновят спортзалы в 10 школах. Также заменят окна и отремонтируют крыши около 50 школ и детских садов.
Сегодня члены правительства Омской области приняли решение о выделении из федерального и регионального бюджетов более 700 млн рублей на обновление омских школ. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Так, в рамках нацпроекта «Образование» будут отремонтированы спортзалы в школах 10 районов:
- Азовском (Гауфская школа),
- Исилькульском (Медвежинская школа),
- Нижнеомском (Смирновская школа),
- Нововаршавском (Черлакская школа),
- Павлоградском (Павлоградский лицей),
- Русско-Полянском (Калининская школа),
- Седельниковском (Унарская школа),
- Таврическом (Новоуральская школа),
- Тарском (Атирская школа),
- Усть-Ишимском (Аксеновская школа).
Также по региональной программе «Крыши-Окна» в Омске планируют заменить окна и отремонтировать крыши порядка 50 школ и детских садов.
Несколько школ ожидает и капитальный ремонт. Это Новопокровская школа Горьковского района, Колосовская школа, Любинская школа № 1, Муромцевская школа № 1 и Богословская школа Омского района, где работы уже начались.