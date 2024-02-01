Один из любимцев болельщиков «Авангарда» 80-х и 90-х годов «профессор» Сергей Елаков ушел из жизни в позапрошлом году. Теперь его родственники и воспитанники просят помочь болельщиков.

Один из любимцев болельщиков «Авангарда» 80-х и 90-х годов «профессор» Сергей Елаков ушел из жизни в позапрошлом году. Теперь его родственники и воспитанники просят помочь болельщиков.

В Омске начали собирать деньги на памятник легендарному хоккеисту «Авангарда» Сергею Елакову. Пост о сборе средств разместила на своей странице во «ВКонтакте» омская хоккеистка Юлия Игринева, которую ранее тренировал Елаков.

Напомним, что один из любимцев омских болельщиков 80-х и 90-х годов Сергей Елаков, получивший за свой интеллект и видение игры прозвище «профессор», скоропостижно скончался 25 апреля 2022 года на 59-м году жизни.

За «Авангард» Елаков с перерывами отыграл почти 10 сезонов. Проведя 371 матч, он набрал 318 очков, забросив 129 шайб и сделав 189 передач. По итогам трех сезонов (1988, 1992, 1993) выигрывал спор лучших бомбардиров клуба. Вместе с «Авангардом» становился третьим призером Континентального кубка 1999 года, играл в составе команды, завоевавшей в 1996 году бронзовые медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги.

Как рассказала Юлия Игринева РИА «Омск-информ», о сборе средств на памятник «профессору» ее попросила жена легендарного хоккеиста Лариса Елакова. Юлия призывает болельщиков «Авангарда» и тех, кто знал Сергея Елакова, откликнуться, чтобы установить достойный памятник.

Все реквизиты для перечисления денежных средств есть на странице Юлии Игриневой.