Омск-Информ
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·Происшествия

На ребенка неожиданно напала дворняга, когда он гулял на улице. Мальчик очень сильно испугался.

В прокуратуру Тевризского района обратился один из местных жителей, который рассказал, что на его 7-летнего сына напала собака.

Инцидент произошел в начале сентября прошлого года, когда мальчик гулял на улице. Неожиданно на него напала дворняга, принадлежащая соседке. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, из-за этого мальчик перенес физические и нравственные страдания.

– Причинение вреда здоровью несовершеннолетнему произошло в результате халатного отношения хозяйки животного, отсутствии контроля и непринятии должных мер по изоляции собаки от посторонних, – добавили в надзорном ведомстве.

Суд обязал взыскать с хозяйки животного компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

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·Происшествия

На ребенка неожиданно напала дворняга, когда он гулял на улице. Мальчик очень сильно испугался.

В прокуратуру Тевризского района обратился один из местных жителей, который рассказал, что на его 7-летнего сына напала собака.

Инцидент произошел в начале сентября прошлого года, когда мальчик гулял на улице. Неожиданно на него напала дворняга, принадлежащая соседке. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, из-за этого мальчик перенес физические и нравственные страдания.

– Причинение вреда здоровью несовершеннолетнему произошло в результате халатного отношения хозяйки животного, отсутствии контроля и непринятии должных мер по изоляции собаки от посторонних, – добавили в надзорном ведомстве.

Суд обязал взыскать с хозяйки животного компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

1232