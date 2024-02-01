Хотя на дворе зима, а лесные пожары часто возникают весной и осенью, к пожароопасному периоду лучше подготовиться заранее.

Хотя на дворе зима, а лесные пожары часто возникают весной и осенью, к пожароопасному периоду лучше подготовиться заранее.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что уже утверждены графики патрулирования в этом году лесов государственными лесными инспекторами. Особенно часто работа ведется весной и осенью, когда пожарная опасность особенно высока. Нередко инспекторы, еще до прибытия сотрудников лесхозов, начинают тушить обнаруженные пожары.

– Кратность патрулирования на одного инспектора установлена федеральным законодательством – не менее 48 выездов. Всего создано 19 мобильных групп – по числу лесничеств. Устанавливая протяженность каждого маршрута, исходим из расстояния, которое возможно проехать за день. Для наземного патрулирования мы разработали и утвердили 654 маршрута. Общая их протяженность превышает 45 тыс. км, – сообщил начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) ГУЛХ Олег Вдовин.

Помогают государственным инспекторам их коллеги – общественные лесные инспекторы. Вместе они инспектируют леса и места, где отдыхают люди.