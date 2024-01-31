Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребы» одержали уверенную победу во второй игре в Астане.
Сегодня в Астане прошел матч «Авангард» – «Барыс». Он завершился со счетом 3:1.
Счет открыл «Барыс». Во втором периоде Михаил Гуляев сравнял. Еще одну шайбу в ворота «Барыса» забросил Николай Прохоркин. В третьем периоде отличился Сергей Бойков.
Ранее, 28 декабря, «Авангард» проиграл «Барысу» со счетом 1:5. Уже 2 февраля «ястребы» встретятся с «Металлургом» в Магнитогорске.
·Спорт

«Ястребы» одержали уверенную победу во второй игре в Астане.
Сегодня в Астане прошел матч «Авангард» – «Барыс». Он завершился со счетом 3:1.
Счет открыл «Барыс». Во втором периоде Михаил Гуляев сравнял. Еще одну шайбу в ворота «Барыса» забросил Николай Прохоркин. В третьем периоде отличился Сергей Бойков.
Ранее, 28 декабря, «Авангард» проиграл «Барысу» со счетом 1:5. Уже 2 февраля «ястребы» встретятся с «Металлургом» в Магнитогорске.