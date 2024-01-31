Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Калачинском районе.
Сегодня около в районе 1 километра трассы «Стародубка—Куликово» женщина водитель автомобиля Renault не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Пострадали два человека: 33-летняя женщина, которая была за рулем, и ее 10-летняя пассажирка. Обеих доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Калачинском районе.
Сегодня около в районе 1 километра трассы «Стародубка—Куликово» женщина водитель автомобиля Renault не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Пострадали два человека: 33-летняя женщина, которая была за рулем, и ее 10-летняя пассажирка. Обеих доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах и причинах аварии.