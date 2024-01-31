В прошлом году по программе благоустроили 102 общественных пространства и 37 дворовых территорий. На этот год планы тоже большие.

В прошлом году по программе благоустроили 102 общественных пространства и 37 дворовых территорий. На этот год планы тоже большие.

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которому кардинально меняется облик населенных пунктов и качество условий проживания. Уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий, скверов и парков, появилось много новых точек притяжения в Омске и других населенных пунктах. Также стоит сказать, что постоянно растет доля жителей, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Губернатор Виталий Хоценко считает, что обеспечение комфортных условий для жизни и отдыха в районах – важная системная задача, решать которую помогает участие региона в федеральном проекте.

– В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы запланировали обновление 32 общественных территорий. Это красивые и современные парки, скверы, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки. Еще 193 проекта реализуем по программе местных инициатив «Решают люди». Уверен, жителям понравится, – отметил Виталий Хоценко.

В прошлом году в Омской области благоустроены 102 общественные территории, 37 дворовых территорий многоквартирных домов, а также воплотили в жизнь 34 инициативных проекта жителей.