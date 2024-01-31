Омск-Информ
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·Общество

Для обрезки деревьев нужно обесточить контактную сеть, поэтому схемы движения двух трамвайных маршрутов укоротят.
С 1 по 4 февраля в Омске сократят маршруты трамваев № 4 и 7, которые связывают «Амур» с Ленинским округом и районом Первомайского рынка. С 10:30 до 15:00 транспорт будет двигаться только до остановки «Ул. 11-я Ремесленная».
Дальше в «Амур» трамваи не поедут из-за сезонной обрезки зеленых насаждений на улице Багратиона. Как сообщили в мэрии, для проведения работ нужно обесточить контактную сеть.
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·Общество

Для обрезки деревьев нужно обесточить контактную сеть, поэтому схемы движения двух трамвайных маршрутов укоротят.
С 1 по 4 февраля в Омске сократят маршруты трамваев № 4 и 7, которые связывают «Амур» с Ленинским округом и районом Первомайского рынка. С 10:30 до 15:00 транспорт будет двигаться только до остановки «Ул. 11-я Ремесленная».
Дальше в «Амур» трамваи не поедут из-за сезонной обрезки зеленых насаждений на улице Багратиона. Как сообщили в мэрии, для проведения работ нужно обесточить контактную сеть.
1617