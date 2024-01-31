Продаваемые семена овощей и растений не были включены в государственный реестр, поэтому нарушители получили предупреждения.
Специалисты регионального Россельхознадзора без предупреждения посетили омские торговые точки, где реализуются семена. Выяснилось, что омские садоводы могли приобрести сорта баклажанов, свеклы, фасоли, кукурузы и моркови, которых фактически не существует. Они не включены государственный реестр сортов.
– Например, омским садоводам предлагалась свекла столовая «Сибирский борщ»; фасоль овощная «Черные глаза», «Топкроп», «Мечта хозяйки», «Мраморная», «Изюминка-1118»; кукуруза сахарная «Кубанская консервная»; огурец «Бидретта», «Всем на зависть», «Якутская гирлянда»; томаты «Засолочный деликатес», «Медвежий след», «Шеди леди», «Стенька Разин», «Кот Бегемот»; «Супербанан», «Стрелец- молодец», «Белый айсберг», «Безразмерный», «Король королей», «Заячьи уши», «Засолочные пятачки», «Гнездо голубки», «Клубничный тяжеловес», «Царь-трюфель», «Леди Совершенство»; баклажаны «День и ночь», «Синенькие»; дыня «Северная принцесса», «Медовая сказка»; морковь «Настена-сластена», «Наша няня», – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
Торговали семенами два индивидуальных предпринимателя. Они получили предупреждения о том, что обязательные требования нарушать недопустимо.