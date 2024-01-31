Грипп А составляет 90,6 % от всех вирусов, которые циркулируют сейчас в регионе.

Грипп А составляет 90,6 % от всех вирусов, которые циркулируют сейчас в регионе.

По данным регионального Роспотребнадзора, с 22 по 28 января в Омской области зарегистрировано 16 207 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости на 53 % выше эпидемического порога.

– За 4-ю неделю 2024 года заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, вирусов негриппозной этиологии и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, – сообщили в ведомстве.

Доминируют в регионе вирусы гриппа А. Они составляют 90,6 %.

Зарегистрирован также 321 случай заболеваний COVID-19. Коронавирусом омичи стали болеть на 0,6 % реже, чем неделей ранее.