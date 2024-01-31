Наличные в отделении банка снимал мужчина, но, похоже, слишком торопился и не забрал их. Но им не дала пропасть проходившая мимо девушка.

Наличные в отделении банка снимал мужчина, но, похоже, слишком торопился и не забрал их. Но им не дала пропасть проходившая мимо девушка.

В полицию обратился 36-летний омич, сообщивший, что у него украли 4 тыс. рублей. Он снимал наличные в отделении банка на улице Товстухо в Чкаловском поселке, но отвлекся и ушел, забыв взять деньги. В момент, когда купюры появились из аппарата, мимо проходила молодая женщина, которая не растерялась. Эпизод зафиксирован на видео.

– На записи камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска опознали ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбои и мошенничества местную жительницу. Оперативники задержали 27-летнюю злоумышленницу в Чкаловском поселке. Все деньги она успела потратить, – рассказали в УМВД России по Омской области.

На воровку завели очередное уголовное дело.