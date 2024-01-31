Прошлым летом мужчина обнаружил пропажу со своего счета 14 тыс. рублей. Через некоторое время полицейские нашли его деньги.

Прошлым летом мужчина обнаружил пропажу со своего счета 14 тыс. рублей. Через некоторое время полицейские нашли его деньги.

В мировой суд Полтавского района поступил иск от прокуратуры на возмещение местному жителю 14 тыс. рублей. Выяснилось, что в августе 2023 года с банковского счета мужчины пропала именно такая сумма. А случилось это потому, что кто-то получил доступ к его личному банковскому кабинету.

Полицейские завели уголовное дело и в ходе расследования установили жительницу этого же района. Выяснилось, что именно на ее банковский счет перевели украденные деньги.

– Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с нее в пользу пострадавшего от мошенников мужчины 14 тыс. рублей, поступивших на ее счет в рамках совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Омской области поставила расследование дела на контроль.