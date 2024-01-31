Прошлым летом мужчина обнаружил пропажу со своего счета 14 тыс. рублей. Через некоторое время полицейские нашли его деньги.
В мировой суд Полтавского района поступил иск от прокуратуры на возмещение местному жителю 14 тыс. рублей. Выяснилось, что в августе 2023 года с банковского счета мужчины пропала именно такая сумма. А случилось это потому, что кто-то получил доступ к его личному банковскому кабинету.
Полицейские завели уголовное дело и в ходе расследования установили жительницу этого же района. Выяснилось, что именно на ее банковский счет перевели украденные деньги.
– Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с нее в пользу пострадавшего от мошенников мужчины 14 тыс. рублей, поступивших на ее счет в рамках совершенного преступления, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура Омской области поставила расследование дела на контроль.