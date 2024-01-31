Мошенник приходил к пенсионерам и предлагал поменять газовое оборудование. За это он брал завышенную цену.

Мошенник приходил к пенсионерам и предлагал поменять газовое оборудование. За это он брал завышенную цену.

В Омске судят местного жителя, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с апреля 2021 года по март 2023 года омич, состоя в банде, приходил в квартиры пенсионеров и убеждал их заменить газовые счетчики на новые. При этом он предлагал завышенную стоимость – от 8 до 13 тыс. рублей.

После того как пожилые омичи соглашались, банда, не имея разрешения, меняла газовый прибор учета на самый дешевый, стоимость которого составляла примерно 2 тыс. рублей.

– По уголовному делу потерпевшими признано 40 пожилых граждан, которым причинен ущерб на общую сумму около 500 тыс. рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Окончательный приговор омичу вынесут в начале февраля.