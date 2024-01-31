Об отставке чиновника сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Его заместитель проработал в администрации меньше года.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об отставке одного из своего заместителей – Эдуарда Ягодки. В мэрии Омска Ягодка курировал блок общественной безопасности.
– Благодарю его за эффективную работу, профессионализм и помощь в реализации задач, стоящих перед администрацией города. Желаю Эдуарду Геннадьевичу успехов, уверен, богатый опыт и серьезный багаж компетенций позволят ему плодотворно трудиться в новом коллективе, – написал Шелест в своем телеграм-канале.
Отметим, что Эдуард Ягодка проработал в городской администрации меньше года – о его назначении сообщалось в начале февраля прошлого года. Ягодка выходец из органов гозбезопасности, где служил с 1995 года на различных должностях. В 2020 году назначен главным федеральным инспектором по Камчатскому краю.