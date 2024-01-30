Первая в снежный плен попала автоледи на иномарке. На помощь ей пришел водитель внедорожника. Но и ему не удалось выбраться.

Первая в снежный плен попала автоледи на иномарке. На помощь ей пришел водитель внедорожника. Но и ему не удалось выбраться.

В Омске по улице Енисейской двое автолюбителей застряли в снегу. Все началось, когда омичка, двигаясь на иномарке, не справилась с управлением и съехала в кювет с глубоким снегом. На помощь ей пришел водитель внедорожника, который проезжал мимо. Однако он сам попал в снежный «плен». Спасать водителей пришлось сотрудникам ДПС.

- Получив информацию о произошедшем, на выручку автолюбителям выдвинулся экипаж ДПС в составе Дениса Кривошеева и Евгения Усатова. Сотрудники полиции лопатами откопали легковушку, а затем, остановив проезжавший эвакуатор, с помощью лебедки и дополнительных тросов вытянули транспортные средства на проезжую часть, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Вернувшись домой, автоледи поблагодарила страж порядка в одной из социальных сетей.