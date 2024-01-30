Инцидент произошел в школе № 47. Мальчики выясняли отношения между собой, а потом завязалась драка. В конфликт вмешалась мать одного из них.

Инцидент произошел в школе № 47. Мальчики выясняли отношения между собой, а потом завязалась драка. В конфликт вмешалась мать одного из них.

На прошлой неделе в омской школе № 47 произошел неприятный инцидент. 7-летний мальчик подвергся применению физической силы от мамы ребенка из параллельного класса. Видеозапись со случаем опубликовали в социальных сетях.

На нем видно, как школьники выясняют отношения между собой, а потом один из них начинает толкать другого. Именно в этот момент в ссору вмешивается женщина.

На инцидент отреагировали в мэрии города и заявили, что все подробности уже выясняет социальный педагог. Для решения конфликта пригласили родителей.

– В школе № 47 социальным педагогом выясняется ситуация, произошедшая после занятий на улице. Для урегулирования конфликта были приглашены родители. При необходимости будет привлечена служба школьной медиации, психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения для проведения мероприятий с обучающимися, направленных на профилактику противоправного поведения, – сообщили в ведомстве.

В комментариях под постом омичи призвали лишить женщину родительских прав.