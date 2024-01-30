Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в теплой остановке на улице Мельничной. Молодой человек разбил стекло ногой.

В Омске пострадала очередная теплая остановка. Неприятный инцидент произошел 28 января вечером на остановке «Магазин» на улице Мельничной. Подросток в компании своих друзей разбил ногой стекло. О происшествии рассказали в социальных сетях.

Как заверил автор поста, за порчу остановочного павильона уже направили заявление в полицию. Вандалов ищут.

·Происшествия

Инцидент произошел в теплой остановке на улице Мельничной. Молодой человек разбил стекло ногой.

В Омске пострадала очередная теплая остановка. Неприятный инцидент произошел 28 января вечером на остановке «Магазин» на улице Мельничной. Подросток в компании своих друзей разбил ногой стекло. О происшествии рассказали в социальных сетях.

Как заверил автор поста, за порчу остановочного павильона уже направили заявление в полицию. Вандалов ищут.