Мужчина, работая в нефтегазовой компании, стал очередной жертвой мошенников и «подарил» аферистам 3 млн рублей.

Мужчина, работая в нефтегазовой компании, стал очередной жертвой мошенников и «подарил» аферистам 3 млн рублей.

В отдел полиции № 9 обратился 31-летний омич, который работал в крупной нефтегазовой компании. Он рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

Мужчине позвонила «сотрудница» «госуслуг» и сообщила, что произошла утечка персональных данных и кто-то пытается оформить кредит от имени омича. Собеседница тут же перевела звонок на «работника» Центробанка. Он разъяснил, что нужно обезопасить свои сбережения. А для этого необходимо обновить счета и исчерпать кредитный потенциал.

Мужчина долго не думал и в течение нескольких дней оформил займы в трех банках на 2,9 млн рублей. Все деньги он перечислил жуликам. Кроме того, по словам омича, аферисты беспрерывно держали его на связи, не давая одуматься.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».