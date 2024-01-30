Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина отправился на лесозаготовку, но на него упала береза. Он получил серьезные травмы.
В Тарском районе произошел несчастный случай с местным жителем. Мужчина отправился с односельчанином на заготовку древесины. Однако во время работ на тарчанина упала береза.
Мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы костей лица и ушиб грудной клетки. Сейчас мужчину продолжают обследовать медики.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
·Происшествия

Мужчина отправился на лесозаготовку, но на него упала береза. Он получил серьезные травмы.
В Тарском районе произошел несчастный случай с местным жителем. Мужчина отправился с односельчанином на заготовку древесины. Однако во время работ на тарчанина упала береза.
Мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы костей лица и ушиб грудной клетки. Сейчас мужчину продолжают обследовать медики.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.