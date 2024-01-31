Педагогами курса выступят отраслевые эксперты и сотрудники «Газпром нефти», также можно поучаствовать в интерактивной игре «Инженер XXI века».

Педагогами курса выступят отраслевые эксперты и сотрудники «Газпром нефти», также можно поучаствовать в интерактивной игре «Инженер XXI века».

Для учащихся 8–11 классов до 12 февраля доступен образовательный онлайн-курс интеллектуального турнира «Умножая таланты». Те, кто планирует в дальнейшем обучение по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию, могут прослушать лекции и поучаствовать в вебинарах по прикладным направлениям нефтегазовой отрасли. В этих дисциплинах участники турнира будут соревноваться за победу. Чтобы попасть на образовательный курс, необходимо зарегистрироваться на участие в турнире.

В Омской области турнир проходит при поддержке Омского НПЗ.

– Это прекрасный шанс для старшеклассников самореализоваться, сравнить свой уровень подготовки со сверстниками из разных регионов, а также углубить знания с помощью экспертов. ОНПЗ помогает одаренным омским детям сделать первые шаги в нефтехимии, отточить навыки командной работы. Взаимодействие с профессионалами отрасли дает ребятам практическое представление о возможном карьерном пути, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Уточним, что педагогами курса выступят отраслевые эксперты и сотрудники «Газпром нефти». Они расскажут о научно-производственных задачах компании в разных направлениях, помогут с методологией прохождения отборочных этапов турнира, а также дадут ребятам полезные советы по так называемым гибким навыкам. Также можно поучаствовать в интерактивной игре «Инженер XXI века».

Регистрация на турнир «Умножая таланты» доступна старшеклассникам до 11 февраля по ссылке https://turnir2024.online/. Важно, что победители и призеры турнира получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта, приобретут опыт решения практических инженерных и технических задач, а также пополнят свое портфолио бизнес-кейсами.

Академические партнеры проекта «Умножая таланты» – это Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.

Напомним, что турнир «Умножая таланты», отличающийся от классических олимпиад своей практической составляющей, проводится уже в девятый раз в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Это дает возможность выявлять талантливых школьников в том числе из отдаленных территорий и небольших населенных пунктов. В турнире принимают участие старшеклассники из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.