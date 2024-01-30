Омск-Информ
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·Общество

Автолюбители-экстремалы повадились устраивать дрифт на озере Чередовом. Это может быть опасно.
Омские автомобилисты любят приезжать на озеро Чередовое, чтобы заняться дрифтом. В региональном МЧС горожан призвали не делать этого, поскольку такие действия могут привести к несчастным случаям.
– При дрифте, когда машина идет боком, достаточно маленького провала, чтобы хоть одно колесо зацепилось, и тогда авто перевернется. Кто-то приходит просто посмотреть, а ведь приводят и детей – это безответственно, – рассказал государственный инспектор Константин Белов.
Для того чтобы устроить подобные гонки, омичам необходимо получить несколько разрешений и соорудить соответствующий трек.
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·Общество

Автолюбители-экстремалы повадились устраивать дрифт на озере Чередовом. Это может быть опасно.
Омские автомобилисты любят приезжать на озеро Чередовое, чтобы заняться дрифтом. В региональном МЧС горожан призвали не делать этого, поскольку такие действия могут привести к несчастным случаям.
– При дрифте, когда машина идет боком, достаточно маленького провала, чтобы хоть одно колесо зацепилось, и тогда авто перевернется. Кто-то приходит просто посмотреть, а ведь приводят и детей – это безответственно, – рассказал государственный инспектор Константин Белов.
Для того чтобы устроить подобные гонки, омичам необходимо получить несколько разрешений и соорудить соответствующий трек.
1147