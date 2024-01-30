Инцидент произошел ночью на проспекте Мира. Мужчины разбили заднее окно иномарки и присвоили себе несколько инструментов.

Инцидент произошел ночью на проспекте Мира. Мужчины разбили заднее окно иномарки и присвоили себе несколько инструментов.

В отдел полиции № 8 обратился 41-летний омич, который рассказал, что из его автомобиля «Хонда-Цивик» украли несколько вещей.

Инцидент произошел ночью, когда мужчина припарковал иномарку у дома на проспекте Мира. Кто-то разбил заднее стекло и похитил шуруповерт, домкрат, два компрессора, магнитолу, набор отверток и аккумулятор. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, сумма причиненного ущерба составила 7500 рублей.

Похищенные инструменты оказались в ломбарде на том же проспекте. Их сдали туда двое омичей, 27 и 40 лет. Ранее они уже были судимы за кражи. По словам воришек, кражу они совершили под воздействием алкогольных напитков. Сдав чужое имущество в ломбард, омичи получили 5 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».