Стало известно, по каким адресам пройдут работы. Они планируются в Центральном и Советском округах.

Стало известно, по каким адресам пройдут работы. Они планируются в Центральном и Советском округах.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска подвело итоги двух конкурсов на вырубку и омолаживающую обрезку деревьев. В обоих аукционах, на 593 тыс. рублей каждый, победил предприниматель Роман Ковалев из Томска.

За эти деньги планируется снести 36 деревьев и обрезать 114 зеленых насаждений в Центральном округе. Работы пройдет по адресам: пересечение 2-й Совхозной и 21-й Северной; 2-я Челюскинцев; Декабристов, 106–108; пересечение Учебной и Печникова напротив дома № 389; 2-я Барнаульская; пересечение Челюскинцев (№ 106) и Арсеньева (№ 6), Багратиона.

В Советском округе вырубят 10 деревьев, еще 140 обрежут. Работы проведут по адресам: Коммунальная, 21/1, 23; Нефтезаводская (от ООТ Ермак до ОНПЗ), Бородина 4/2; проспект Королева, 2; разделительная полоса улицы Магистральной напротив дома № 39; Блюхера, 24.

Выполнить работу подрядчик должен за 15 рабочих дней с даты заключения контракта. Вывоз веток также входит в его обязанности.