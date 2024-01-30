Ежемесячную сумму увеличили на 36 тыс. рублей, и теперь она почти достигла ста тысяч. В год это больше миллиона.

Ежемесячную сумму увеличили на 36 тыс. рублей, и теперь она почти достигла ста тысяч. В год это больше миллиона.

Александр Артемов подписал В прошлый четверг, 25 января, председатель Законодательного собрания Омской областиподписал постановление , которое увеличивает фонд оплаты труда помощников депутатов. С 1 января он составит 96,2 тыс. рублей в месяц. Документ опубликован на портале правовой информации.

В последний раз эту сумму увеличивали в 2017 году – с 32,5 до 60 тыс. рублей. При этом депутатам разрешалось иметь до пяти помощников, между которыми и делили средства.

Отметим, что на содержание самих депутатов в этом году из бюджета выделили 317 млн рублей.