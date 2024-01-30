Сети, к которым подключены эти здания, будут ремонтировать. Работы должны завершиться за один день.

Сети, к которым подключены эти здания, будут ремонтировать. Работы должны завершиться за один день.

Сегодня «Тепловая компания» будет проводить в Омске ремонт сетей. В связи с этим в нескольких многоквартирных домах отключат отопление и горячую воду.

Отключения пройдут по следующим адресам:

75-й Гвардейской Бригады, 1;

2-я Совхозная, 31;

Ватутина, 3.

Дома располагаются в разных округах: Октябрьском, Центральном и Кировском. Работы планируется завершить в течение дня.