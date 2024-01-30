Омск-Информ
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·Общество

Сети, к которым подключены эти здания, будут ремонтировать. Работы должны завершиться за один день.
Сегодня «Тепловая компания» будет проводить в Омске ремонт сетей. В связи с этим в нескольких многоквартирных домах отключат отопление и горячую воду.
Отключения пройдут по следующим адресам:
  • 75-й Гвардейской Бригады, 1;
  • 2-я Совхозная, 31;
  • Ватутина, 3.
Дома располагаются в разных округах: Октябрьском, Центральном и Кировском. Работы планируется завершить в течение дня.
·Общество

Сети, к которым подключены эти здания, будут ремонтировать. Работы должны завершиться за один день.
Сегодня «Тепловая компания» будет проводить в Омске ремонт сетей. В связи с этим в нескольких многоквартирных домах отключат отопление и горячую воду.
Отключения пройдут по следующим адресам:
  • 75-й Гвардейской Бригады, 1;
  • 2-я Совхозная, 31;
  • Ватутина, 3.
Дома располагаются в разных округах: Октябрьском, Центральном и Кировском. Работы планируется завершить в течение дня.