Пока возлюбленный был в больнице, жительница Омской области вышла за него замуж.

Пока возлюбленный был в больнице, жительница Омской области вышла за него замуж.

Жительница Павлоградского района Адина Кайрбекова отпраздновала свою свадьбу без жениха. За два дня до торжества у возлюбленного девушки заболел живот и ему срочно провели операцию по удалению аппендицита.

Отменять праздник молодожены не стали из-за гостей. Многие специально приехали на свадьбу из Казахстана, и в случае отмены события уже не смогли бы приехать вновь. Сами же гости узнали об отсутствии жениха только на свадьбе.

– Меня поддержали и родные, и весь свадебный персонал, сказали, что если я не выйду и не буду веселиться, то какое настроение будет у этого вечера? Что я могу задать тон празднику, чтобы я кайфанула, и эта свадьба для себя. Перед самым началом ведущий объявил о том, что случилось. Гости подумали, что это розыгрыш и Аслан появится в конце вечера, что это какой-то прикол, – приводит слова Адины NGS55.RU.

Близкие поддержали девушку: сестра Адины сидела с ней на месте жениха, а брат помогал резать свадебный торт. Муж девушки следил за торжеством по видеосвязи прямо из больницы.

– Аслан выходил на связь с гостями. Видео на проектор вывел ведущий. Муж поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Ему было трудно говорить, но ради этого он встал с больничной койки. Вид у него был очень больной. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я все равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу, – рассказала девушка.

За весь праздник молодым пришлось заплатить около миллиона рублей. Когда жениха девушки выписали из больницы, они устроили новую свадебную фотосессию, где на снимках были уже вдвоем.