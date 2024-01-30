Омск-Информ
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·Общество

Пока возлюбленный был в больнице, жительница Омской области вышла за него замуж.
Жительница Павлоградского района Адина Кайрбекова отпраздновала свою свадьбу без жениха. За два дня до торжества у возлюбленного девушки заболел живот и ему срочно провели операцию по удалению аппендицита.
Отменять праздник молодожены не стали из-за гостей. Многие специально приехали на свадьбу из Казахстана, и в случае отмены события уже не смогли бы приехать вновь. Сами же гости узнали об отсутствии жениха только на свадьбе.
–  Меня поддержали и родные, и весь свадебный персонал, сказали, что если я не выйду и не буду веселиться, то какое настроение будет у этого вечера? Что я могу задать тон празднику, чтобы я кайфанула, и эта свадьба для себя. Перед самым началом ведущий объявил о том, что случилось. Гости подумали, что это розыгрыш и Аслан появится в конце вечера, что это какой-то прикол, – приводит слова Адины NGS55.RU.
Близкие поддержали девушку: сестра Адины сидела с ней на месте жениха, а брат помогал резать свадебный торт. Муж девушки следил за торжеством по видеосвязи прямо из больницы.
– Аслан выходил на связь с гостями. Видео на проектор вывел ведущий. Муж поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Ему было трудно говорить, но ради этого он встал с больничной койки. Вид у него был очень больной. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я все равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу, – рассказала девушка.
За весь праздник молодым пришлось заплатить около миллиона рублей. Когда жениха девушки выписали из больницы, они устроили новую свадебную фотосессию, где на снимках были уже вдвоем.
·Общество

Пока возлюбленный был в больнице, жительница Омской области вышла за него замуж.
Жительница Павлоградского района Адина Кайрбекова отпраздновала свою свадьбу без жениха. За два дня до торжества у возлюбленного девушки заболел живот и ему срочно провели операцию по удалению аппендицита.
Отменять праздник молодожены не стали из-за гостей. Многие специально приехали на свадьбу из Казахстана, и в случае отмены события уже не смогли бы приехать вновь. Сами же гости узнали об отсутствии жениха только на свадьбе.
–  Меня поддержали и родные, и весь свадебный персонал, сказали, что если я не выйду и не буду веселиться, то какое настроение будет у этого вечера? Что я могу задать тон празднику, чтобы я кайфанула, и эта свадьба для себя. Перед самым началом ведущий объявил о том, что случилось. Гости подумали, что это розыгрыш и Аслан появится в конце вечера, что это какой-то прикол, – приводит слова Адины NGS55.RU.
Близкие поддержали девушку: сестра Адины сидела с ней на месте жениха, а брат помогал резать свадебный торт. Муж девушки следил за торжеством по видеосвязи прямо из больницы.
– Аслан выходил на связь с гостями. Видео на проектор вывел ведущий. Муж поблагодарил всех, что пришли, объяснил ситуацию. Ему было трудно говорить, но ради этого он встал с больничной койки. Вид у него был очень больной. Сама свадьба была веселая, с конкурсами, но я все равно не могла веселиться и старалась держаться всю свадьбу, – рассказала девушка.
За весь праздник молодым пришлось заплатить около миллиона рублей. Когда жениха девушки выписали из больницы, они устроили новую свадебную фотосессию, где на снимках были уже вдвоем.