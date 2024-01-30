Юноша увидел ключи рядом с машиной, не растерялся, доехал до Кормиловки, поставил легковушку у Дома Культуры и на маршрутке поехал в деревню к деду.

Юноша увидел ключи рядом с машиной, не растерялся, доехал до Кормиловки, поставил легковушку у Дома Культуры и на маршрутке поехал в деревню к деду.

Омич, живущий в доме на улице Машиностроительной, из-за своей невнимательности лишился машины. 36-летний автолюбитель вечером припарковал свой «Ниссан-Альмеру» во дворе дома и выронил ключи рядом с машиной.

Через какое-то время ключи увидел проходивший мимо 18-летний житель Кормиловского района. Он открыл иномарку, доехал на ней до Кормиловки и поставил ее на парковке рядом с местным Домом Культуры. Затем юноша пересел на маршрутку и поехал к деду в деревню Зотино.

А автолюбитель проснулся утром, не увидел своей машины и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 350 тыс. рублей.

Полицейские отыскали автомобиль и вернули законному владельцу. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на юношу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.