Застройщик доказывал отсутствие трудовых отношений с мужчиной, хотя с ним подписали гражданско-правовой договор.

Застройщик доказывал отсутствие трудовых отношений с мужчиной, хотя с ним подписали гражданско-правовой договор.

Прокуратура провела проверку по факту гибели 57-летнего рабочего на строительной площадке в Октябрьском округе. Сотрудники ведомства выявили нарушения.

В мае прошлого года мужчина заключил гражданско-правовой договор с ООО «Сибстрой» на оказание услуг по уборке строительного мусора. Через месяц во время работы он провалился в отверстие железобетонного перекрытия. Омич упал с третьего на второй этаж и получил травмы, от которых позже скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Тем временем работодатель стал отрицать трудовые отношения с погибшим мужчиной. Расследование несчастного случая на производстве проводить не стали. Семье омича не выплатили страховку.

В связи с этим прокуратуре пришлось обратиться в суд, который требования удовлетворил.