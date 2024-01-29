Однако перевозчиков подвел номер прицепа, в котором они везли фрукты. В сертификате были указаны другие цифры.

Однако перевозчиков подвел номер прицепа, в котором они везли фрукты. В сертификате были указаны другие цифры.

На границе с Казахстаном вновь предотвращена попытка ввоза продукции с высоким санитарным риском. На этот раз в ее роли выступила китайская груша. 17 тонн фруктов ввозились с территории соседней республики с недействительным фитосанитарным сертификатом.

– Фактический номер прицепа транспортного средства не соответствовал номеру, указанному в фитосанитарном сертификате и международной транспортной накладной, – прокомментировали случай в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Партия китайских груш отправилась обратно в Казахстан, а перевозчик привлечен к административной ответственности.