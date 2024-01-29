Он появится за многострадальным торговым комплексом «Летур» на улице Гагарина. Посетить заведение можно будет не раньше 2025 года.

Он появится за многострадальным торговым комплексом «Летур» на улице Гагарина. Посетить заведение можно будет не раньше 2025 года.

В Омске неподалеку от ТК «Летур» появится новый ресторан. Ожидается, что заведение будет двухэтажным. Открыть его собирается омский предприниматель Станислав Коробкин.

На территории, отводимой под застройку, раньше находилась автомобильная парковка. Чтобы снять с нее статус охранной зоны, потребовалось время.

– К середине февраля завершим вынос электрических сетей, затем приступим к переносу тепловых сетей. Из-за их переключения придется со строительством подождать до лета. Планируется двухэтажное здание с цокольным этажом. Скорее всего, в нем будут размещены один или два ресторана, – рассказал Коробкин изданию ТОП 24.

Сдача готового объекта намечена на 2025 год.

В ноябре прошлого года говорилось и о судьбе «Летура». Новый собственник здания рассказывал, что задние поменяет название и будет отремонтировано к июлю этого года.