Пожар начался в квартире на восьмом этаже. Огонь удалось локализовать, пострадавших нет.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже. Огонь удалось локализовать, пострадавших нет.

Сегодня вечером в Омске произошел пожар в квартире дома по улице Гашека, сообщается в паблике Омск Live. Судя по видео, квартира расположена на восьмом этаже девятиэтажки.

Из комментария под постом, оставленным администрацией Омска, понятно, что загорелись «вещи, бывшие в употреблении»

– Площадь пожара 5 кв. метров. Самостоятельно эвакуировалось 40 человек, спасено 2 человека. На место выехали сотрудники ДОБ. Пожар локализован, службы работают. Информация уточняется, – сообщили представители мэрии.

Как позже сообщил НГС55, со ссылкой, на региональное ГУ МЧС, спасти удалось троих человек, включая ребенка. Локализовали пожар в 17:03, а через минуту уже потушили.

Установление обстоятельств пожара уже контролирует прокуратура Ленинского округа. Координацией работы правоохранителей и экстренных служб на месте занимается прокурор ЛАО Артем Буйный. Как отмечает надзорное ведомство, точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.