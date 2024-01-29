Опытный футболист, поигравший даже за московский «Спартак», в Омске войдет в тренерский штаб «Иртыша-2».

Опытный футболист, поигравший даже за московский «Спартак», в Омске войдет в тренерский штаб «Иртыша-2».

В «Иртыш» вернулся воспитанник омского футбола Владимир Лешонок. В системе клуба он станет помощником главного тренера «Иртыша-2». Эту должность занимает еще один ветеран омского футбола Александр Дереповский, в 2016–2018 годах он был главным тренером омичей.

Владимир Лешонок азы футбольного мастерства 11 лет постигал в омской футбольной школе «Молния». Его первым тренером был Андрей Пермяков. В 2003 году полузащитник подписал контракт с ярославским «Шинником», но за основу так и не сыграл. Затем он присоединился к московскому «Спартаку», за столичный клуб он забил один гол в Кубке Интертото. Был в его карьере еще один «Спартак» – из Челябинска, а также белгородский «Салют-Энергия» (2006, 2009–2010), владикавказская «Алания» (2007–2008), «Краснодар» (2010), красноярский «Енисей» (2011–2016), «Тюмень» (2016–2018).

Во втором по значимости дивизионе российского футбола игрок провел 379 матчей и забил 40 голов. Также на счету футболиста 10 матчей в премьер-лиге и 5 игр и один тот самый гол в Кубке Интертото.

В 2019–2020 годах Лешонок выступал за «Иртыш» и в 17 матчах первенства отправил три мяча в ворота соперников, а также записал на свой счет гол в двух кубковых поединках.

В 2020 году после выхода омичей в ФНЛ контракт с полузащитником расторгли. Он посчитал это несправедливым и обратился сначала в палату по разрешению споров РФС, а после отказа – в швейцарский суд. В 2022 году игроку удалось отсудить у «Иртыша» компенсацию за расторжение соглашения.