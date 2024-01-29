Омск-Информ
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·Общество

Все 18 тонн картофеля перевозчик погрузил в автомобиль, но сертификат о безопасности продукции оформить не потрудился.

Сотрудники регионального Россельхознадзора задержали индивидуального предпринимателя, который вез в Казахстан картофель. У внушительной партии груза, вытянувшей на 18 тонн, не оказалось требуемого сертификата, который мог подтвердить фитосанитарную безопасность продукции.

– Вывоз продукции был запрещен, поэтому перевозчик был вынужден вернуться на территорию России для устранения нарушений, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Безответственного перевозчика привлекут к административной ответственности.

В региональном Россельхознадзоре также подчеркнули, что с начала этого года уже дважды пресекли попытки вывоза из региона такой продукции.

1945
·Общество

Все 18 тонн картофеля перевозчик погрузил в автомобиль, но сертификат о безопасности продукции оформить не потрудился.

Сотрудники регионального Россельхознадзора задержали индивидуального предпринимателя, который вез в Казахстан картофель. У внушительной партии груза, вытянувшей на 18 тонн, не оказалось требуемого сертификата, который мог подтвердить фитосанитарную безопасность продукции.

– Вывоз продукции был запрещен, поэтому перевозчик был вынужден вернуться на территорию России для устранения нарушений, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Безответственного перевозчика привлекут к административной ответственности.

В региональном Россельхознадзоре также подчеркнули, что с начала этого года уже дважды пресекли попытки вывоза из региона такой продукции.

1945