Инфекцию нашли у собаки в селе Крайчиково Колосовского района и у енотовидной собаки в Таре. Населенные пункты объявили неблагополучными.

Инфекцию нашли у собаки в селе Крайчиково Колосовского района и у енотовидной собаки в Таре. Населенные пункты объявили неблагополучными.

В Омской области сразу в двух населенных пунктах зарегистрировали случаи бешенства у животных. Инфекцию нашли у собаки в селе Крайчиково Колосовского района и у енотовидной собаки в Таре.

– В связи с заболеванием животных бешенством указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территориях введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, – рассказали в пресс-службе омского Россельхознадзора.

В этом году на территории региона выявили уже три очага бешенства. В прошлом году их было 30.